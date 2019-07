Em dia de 65.º aniversário, Jorge Jesus não foi feliz e viu o seu Flamengo derrotado no Equador, pelo Emelec, por 0-2, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça dos Libertadores.

Flamengo de Jesus perde no Equador, na Libertadores, e corre o risco de ser eliminado

Jorge Jesus teve uma estreia para esquecer na Taça Libertadores da América. O seu Flamengo foi derrotado por 2-0 pelos equatorianos do Club Sport Emelec, em jogo da primeira-mão dos oitavos de final da prova.

Com muitos castigados e lesionados, o treinador português apresentou algumas novidades na equipa (Raphinha, por exemplo, foi utilizado no meio-campo) e viu o Emelec inaugurar o marcador logo aos 11 minutos, por Wilmer Godoy, aos 11 minutos, a passe de Fernando Guerrero.

Na segunda parte, o defesa Leandro viu o cartão vermelho e a equipa equatoriana passou a jogar com 10 jogadores, mas também o Flamengo acabou por sofrer um revés, uma vez que o experiente Diego saiu lesionado, com aparente gravidade, já depois de Jorge Jesus ter esgotado as substituições. E foi o Emelec a voltar a marcar, desta feita por Romário Caicedo (79 minutos).

Ao quinto jogo, Jorge Jesus sofreu, assim, a primeira derrota em tempo regulamentar (tinha sido batido pelo Athletico Paranaense, nos penáltis, custando a eliminação da Taça do Brasil).



O Flamengo tem uma tarefa gigante no próximo dia 31 de julho, no jogo da segunda-mão, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem levar a melhor neste duelo enfrentará, nos quartos de final, o vencedor do confronto entre Nacional, do Uruguai, e Internacional de Porto Alegre.

