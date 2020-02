Flamengo de Jesus empata (2-2) no Equador na primeira mão da Supertaça sul-americana

O jogador de futsal do Fola, que há meses foi vítima de insultos racistas por parte de alguns adeptos do Red Boys Aspelt, condenou a atitude semelhante por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães em relação a Moussa Marega, este domingo, no jogo realizado no reduto dos minhotos, e pede penas exemplares para os prevaricadores.