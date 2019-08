Formação carioca foi mais eficaz nas grandes penalidades do que os equatorianos.

Flamengo de Jesus elimina Emelec nos penáltis na Libertadores

O Flamengo de Jorge Jesus conseguiu esta quarta-feira um lugar nos quartos de final da Taça Libertadores, ao eliminar os equatorianos do Emelec na marcação de grandes penalidades (4-2), no estádio do Maracanã. Depois da derrota fora por 2-0, os brasileiros igualaram a eliminatória, graças a um 'bis' do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 10 e 19 minutos, o primeiro de penálti,.



O empate subsistiu e foram as grandes penalidades a decidir, com os quatro jogadores da formação brasileira - que tinha caído nos penáltis na Taça do Brasil - a marcarem, ao contrário de dois de quatro equatorianos: Diego Alves deteve o remate de Arroyo e, ao oitavo pontapé, Queiroz atirou à barra.



Nos 'quartos', o Flamengo vai defrontar os compatriotas do Internacional, que voltaram a vencer o Nacional de Montevideu, agora por 2-0, com um golo de Rodrigo Moledo (16 minutos) e outro do peruano Paolo Guerrero (90+4), já autor do 1-0 no Uruguai.

