Flamengo contrata Jorge Jesus por uma época

Técnico português deixou os árabes do Al Hilal em janeiro deste ano.

O treinador português Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo, equipa da primeira divisão brasileira de futebol com a qual vai assinar contrato válido por uma época, anunciou hoje o clube do Rio de Janeiro.

"Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. O acordo foi selado com o presidente, Rodolfo Landim. O treinador chega em meados de julho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo", indica o Twitter oficial do Flamengo.

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! 🇵🇹🤝 #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) 1 June 2019

Na sexta-feira, Jorge Jesus rumou a Madrid, mas antes da partida adiantou à comunicação social que iria encontrar-se com os responsáveis do Flamengo para "perceber quais seriam as ideias" do clube. Em Portugal, o técnico português orientou equipas como o Sporting de Braga, Benfica e Sporting e estava sem treinar desde janeiro deste ano, altura que deixou os árabes do Al Hilal.

