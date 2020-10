O jogador brasileiro encabeça uma lista divulgada na quarta-feira pelo Ministério das Finanças espanhol.

Fisco espanhol reclama dívida de 34,6 milhões de euros a Neymar

Redação O jogador brasileiro encabeça uma lista divulgada na quarta-feira pelo Ministério das Finanças espanhol.

De acordo com o jornal espanhol ABC, o fisco espanhol publicou esta quarta-feira uma versão atualizada da lista de devedores ao Estado, a qual é encabeçada com o nome do futebolista Neymar.

A publicação avança que é reclamada uma dívida no valor de 34,6 milhões de euros ao internacional brasileiro que actualmente joga no Paris Saint-Germain, mas teve uma passagem pelo FC Barcelona entre 2013 e 2017, montante que atinge o maior volume entre pessoas singulares.

A lista, que revela dívidas superiores a um milhão de euros à Administração Tributária espanhola, apresenta ainda vários outros nomes do mundo do desporto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.