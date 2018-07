Ex-jogador do Real Madrid paga 19 milhões de euros e fica com pena de prisão suspensa por dois anos.

Fisco espanhol aceita acordo com Ronaldo

O Fisco espanhol aceitou o acordo com o português Cristiano Ronaldo que vai pagar 19 milhões de euros e ficará com pena de prisão suspensa por dois anos.

A notícia foi avançada pelo diário El Mundo, estando estabelecido no acordo que Ronaldo se declare culpado de quatro delitos fiscais.

O ex-jogador do Real Madrid foi alvo de ação do Fisco por "omissão, em quatro declarações de rendimentos, dos ganhos relativos aos direitos de imagem", os quais tiveram passagem por sociedade financeiras com sede em offshores.



