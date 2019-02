Filipe Vila Verde deixou esta quarta-feira o comando técnico da equipa do Lorentzweiler, atual 3° classificado da primeira divisão, Série 1. A decisão foi tomada pelos dirigentes do clube após o empate a duas bolas, domingo, alcançado no terreno do Norden.

Filipe Vila Verde deixa o Lorentzweiler

Álvaro Cruz Filipe Vila Verde deixou esta quarta-feira o comando técnico da equipa do Lorentzweiler, atual 3° classificado da primeira divisão, Série 1. A decisão foi tomada pelos dirigentes do clube após o empate a duas bolas, domingo, alcançado no terreno do Norden.

O treinador português, de 46 anos, disse ao Contacto que os motivos apresentados pelos dirigentes foram "extra futebol", considerando-os "ridículos".



"Pelos resultados não podia ser, já que a equipa estava em terceiro lugar a um ponto do segundo, que dá acesso ao jogo de 'barrage' para a subida de divisão", explica.

"Os argumentos deles não me convencem. Aliás, eu já tinha pensado em deixar a equipa porque a mentalidade de algumas pessoas do clube não se coaduna com a minha. Sou um indivíduo honesto e digo com toda a frontalidade tudo o que sinto e isso não agradou a alguns elementos", revela.

"As incompatibilidades já existiam há umas semanas e o melhor foi mesmo ter-me vindo embora. Agora vou esperar por algum projeto credível onde possa colocar as minhas ideias em prática", concluiu o treinador que já teve, também, passagens pelo Steinsel, Mondercange e Hamm Benfica.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.