A ginasta olímpica portuguesa Filipa Martins conquistou este sábado a medalha de prata em paralelas assimétricas na Taça do Mundo de ginástica artística, que decorre em Guimarães.

Filipa Martins conquista prata nas paralelas assimétricas na Taça do Mundo

Filipa Martins obteve 13.150 pontos, repartindo o pódio com a mexicana Ahtziri Sandoval, que conquistou o ouro com 13.450 pontos, e com a espanhola Helena Bonilla, medalha de bronze, com um total de 13.100 pontos.

No domingo, Filipa Martins, ginasta do Sport Club do Porto, vai participar na final de trave.

Portugal estará também representado na final de paralelas assimétricas, na qual participará Simão Almeida, que beneficiou de um ‘wild card’, atribuído ao país organizador.