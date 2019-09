A ginasta Filipa Martins conquistou hoje a medalha de ouro, na trave, na Taça do Mundo de ginástica artística, que decorreu em Guimarães, troféu que junta ao bronze conseguido no sábado em paralelas assimétricas.

Filipa Martins conquista ouro na trave na Taça do Mundo de ginástica artística

A ginasta Filipa Martins conquistou hoje a medalha de ouro, na trave, na Taça do Mundo de ginástica artística, que decorreu em Guimarães, troféu que junta ao bronze conseguido no sábado em paralelas assimétricas.

Beatriz Cardoso conseguiu o quinto lugar nos concursos de trave e solo, competição na qual Mariana Pitrez foi sétima.

O treinador das ginastas portuguesas, José Ferreirinha, considerou que as prestações foram boas e admitiu que a Taça do Mundo que decorreu em Guimarães foi preparação para o campeonato do Mundo que se realizada dentro de 15 dias em Estugarda, e que será importante para o apuramento olímpico.



“Nós estávamos com a preparação um bocado atrasada, devido a alguns constrangimentos físicos, que nos fizeram interromper algumas sessões de treino. Fiquei contente, uma vez que nenhuma prestação teve falhas graves e isso foi bom. Senti as notas um pouco baixas nas paralelas. De qualquer forma, as prestações foram boas e isso já foi um sinal positivo que nos dá garra a nós e às ginastas”, disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Ginástica de Portugal.

Na vertente masculina, Petrix Barbosa foi quarto nos saltos, após uma falha que não lhe permitiu manter o terceiro lugar das qualificações, enquanto Bernardo Almeida foi quinto em paralelas, e sétimo na barra fixa, depois de no sábado ter conquistado o bronze nas argolas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.