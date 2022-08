Para o seu lugar, o treinador Carlos Fangueiro conta agora com gigante brasileiro João Magno.

Futebol

Filho de Hassan Nader troca F91 Dudelange pelo Alverca

Henrique DE BURGO

Mohcine Hassan deixou o F91 Dudelange e vai voltar a jogar em Portugal, no Alverca. O atacante luso-marroquino é filho de Hassan Nader, conhecido avançado que envergou as camisolas do Farense e do Benfica.

Mohcine Hassan veio para o Dudelange em 2020, proveniente do Olhanense, e depois de se ter tornado campeão do Luxemburgo vai jogar agora no Alverca, da Liga 3.

Para o seu lugar, o treinador Carlos Fangueiro conta agora com gigante brasileiro João Magno, que jogava no ano passado no Canelas, também da Liga 3 portuguesa.



