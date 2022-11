Durante 20 anos, a carreira de Luís faz-se maiúscula à conta de golos, exibições e classe (muito) acima da média. Onde arrecadou mais títulos?

Figo, 50 anos de (boa) vida

Rui Miguel Tovar Durante 20 anos, a carreira de Luís faz-se maiúscula à conta de golos, exibições e classe (muito) acima da média.

Sporting, um título. Barcelona, sete. Real Madrid, sete. Inter, sete. Selecção portuguesa, dois. Por onde passa, Figo deixa a sua marca. Durante 20 anos, a carreira de Luís faz-se maiúscula à conta de golos, exibições e classe (muito) acima da média. Como se isso fosse pouco, é o responsável por um terramoto futebolístico na transferência do Barcelona para o Real Madrid em 2000, ano em que é o primeiro português a marcar em dois Europeus seguidos e é eleito Bola de Ouro, 16 pontos à maior sobre Zidane, antes de ganhar o prémio de melhor do mundo para FIFA em 2001, com 12 pontos de avanço sobre Beckham.

É Raul Águas quem lança Figo às feras, a 1 Abril 1990, durante o Sporting vs. Marítimo para a 1.ª divisão. No altifalante do Estádio José Alvalade, o speaker dá a conhecer os onzes das duas equipas e, depois, passa ao banco de suplentes. O do Sporting reúne Vital como número 12, Marinho 13, Valtinho 14, Figo 15 e Gomes 16. Eliminado à primeira de Taça UEFA (vs. Nápoles) e Taça de Portugal (vs. Marítimo), o Sporting ocupa o quarto lugar da 1.ª divisão, já longe do futuro campeão FC Porto. Com 17 anos de idade, Figo é convocado pelo terceiro treinador de Sousa Cintra nessa época, após a chicotada psicológica de Manuel José e a passagem de testemunho com Vítor Damas.

Com as ausências de Silas (lesionado), Paulinho Cascavel (suspenso por ter sido expulso com vermelho directo na Luz, na jornada anterior), Carlos Manuel, Carlos Xavier e João Luís (por opção), Figo veste o 15 e substitui Marlon Brandão a três minutos do fim, já com o resultado feito de 1:0, por obra e graça de autogolo do central João Luís, aos 57 minutos. Ainda toca duas vezes na bola e é chamado para o controlo anti-doping, juntamente com Gomes. Cá fora, aos jornalistas, Raúl Águas diz de sua justiça. "Jogador honesto, gosta de mim e vou continuar a apostar nos jovens. O Figo vai ser aproveitado nas próximas jornadas." E é, de facto. No dia 25 Abril, novamente em casa, Figo salta outra vez do banco, agora para substituir Lima, e o Sporting empata 2:2 vs. Boavista. O quarto lugar é uma realidade, atrás de FC Porto, Benfica e Vitória SC.

Como isto dos feriados é como as cerejas, Figo despede-se do Sporting a 10 Junho 1995 numa final da Taça de Portugal resolvida com um bis de Iordanov vs. Marítimo, em pleno Jamor. É (e)levado em ombros pelos companheiros, juntamente com Balakov, outro craque de malas aviadas para fora. Se o búlgaro assina pelo Estugarda, o português embarca para Barcelona, onde o 7 continua a pertencer-lhe, por força do estatuto e também do talento. Quem o diz é o treinador holandês Johan Cruijff. "Figo vai fazer a diferença. No Barcelona e na Liga espanhola. Vocês vão ver." A estreia faz-se na tarde-noite de 9 Setembro 1995. É um sábado e joga-se a segunda jornada da Liga. Cruijff lança-o sem medos, num 11 com Busquets à baliza, Ferrer, Abelardo e Sergi na defesa, Pep a 4, Amor e Óscar à sua frente, Figo, Hagi e Jordi no apoio ao bósnio Kodro.

A imprensa catalã elege Figo o melhor em campo sem pestanejar. Aventureiro, desbloqueador de problemas e vertical, eis alguns dos mimos dos jornalistas, encantados com a categoria do extremo. O problema é o resultado. O Barça só chega ao empate em cima do minuto 90, com um penálti de Kodro. No uso da palavra, Figo admite imperfeições. "Como sofremos o primeiro golo muito cedo, jogámos mais com o coração do que com a cabeça. Em vez de trocarmos a bola com tranquilidade, fomos amigos da pressa e isso provoca imperfeição num toque aqui e ali."

Os cinco anos de Figo medem-se por momentos especiais com os dois golos icónicos ao Real Madrid. O primeiro é a 10 Fevereiro 1996, numa altura em que o Atlético Madrid está à frente da Liga (e festejará a dobradinha). No banco, Cruijff devora chupa-chupas. No relvado, Kodro marca mais dois. O primeiro e o terceiro. O golo do meio é de Figo, num remate fulminante dentro da área, após amortie de Guardiola. Nos festejos, tapa a cabeça com a camisola. É a manchete do El Mundo Deportivo.

O segundo é a 7 Março 1998. Dois amarelos em quatro minutos ditam o vermelho a Hierro aos 51’. A partir daí, o clássico desequilibra-se por completo. O Madrid, que atirara duas bolas ao poste na mesma jogada por Karembeu e Sávio, encolhe-se e o Barça agiganta-se. Mérito de Rivaldo, autor das assistências para o 1:0 de Sonny Anderson e o 3:0 de Giovanni. Mais uma vez, o 2:0 ao Madrid pertence a Figo. É um lance divinal em que o português encara Roberto Carlos antes de desviar a bola para um remate imparável, sem hipótese para Illgner. O 7 enche o Camp Nou e é novamente eleito o melhor em campo, para alegria de Van Gaal. "O Luís é fortíssimo no um contra um. A partir de hoje, é o melhor do mundo nesses lances. Que categoria."

Pelo meio, a 28 Junho 1997, o Barcelona levanta a Taça do Rei em pleno Santiago Bernabéu. O Betis adianta-se duas vezes, por Alfonso e Finidi. O Barça faz 1:1 por Figo e o 2:2 por Pizzi. No prolongamento, Figo fixa o 3:2 aos 114 minutos numa jogada iniciada por Amunike. É a despedida em grande de Bobby Robson, vencedor da Supertaça espanhola, Taça das Taças e Taça do Rei.

Já para o fim do seu reinado, a 18 Abril 2000, o Barcelona tem de virar um 3:1 do Chelsea para garantir um lugar na ½ final da Liga dos Campeões. Figo marca o 2:0 e é o actor principal do penálti de Babayaro a resultar no 4:1, em pleno prolongamento. Acaba 5:1. Melhor em campo? O capitão do Barcelona. Sim, esse, Figo. Na ausência de Guardiola, o português toma conta da equipa (e da reviravolta). É mais uma noite histórica.

Segue-se o Real Madrid, cortesia José Veiga. O empresário mais Futre, como intermediário do futuro presidente Florentino Pérez, cozinham a transferência mais cara de sempre até 2000, no valor de 10 milhões de pesetas mais IVA. Ao todo, 12 milhões. O negócio faz-se contra tudo e contra todos, Figo incluído. E é vê-lo a ser apresentado a 24 Julho, com caras de poucos amigos na sala de imprensa do Santiago Bernabéu, ladeado por Pérez e Di Stéfano. Os cinco anos em Madrid garantem-lhe ainda mais estatuto e prestígio, em parte pela qualidade das suas exibições na primeira época, na qual se sagra campeão espanhol e é eleito o melhor estrangeiro da Liga. Na segunda época, toca o céu com a conquista da Liga dos Campeões (2:1 vs. Bayer em Glasgow) antes de ser empurrado para o banco de suplentes em 2004-05.

Aí, Figo dá uma volta na sua vida e, aos 32 anos, transfere-se para o Inter, onde é eleito o pelos adeptos o melhor jogador do clube, na época de estreia, em 2005-06. O seu último grande momento desportivo é a Supertaça italiana 2006, vs. Roma. Há 3:3 no final dos 90 minutos. Vamos para prolongamento. Aos 95 minutos, livre para o Inter. Perto da bola, Stankovic, Materazzi e Figo. É o português quem arranca um remate cruzado com o pé direito. A bola entra junto ao poste mais distante de Doni, é o 4:3 definitivo. Mais à frente, aos 110’, é Figo quem sofre falta de Chivu à entrada da área e provoca a expulsão do central romeno. O adeus aos relvados é em 2009, já na era Mourinho.

Para trás, uma grande-enorme carreira com dois títulos nas camadas jovens: Euro sub16 em 1989 e Mundial sub20 em 1991. E marca nas duas finais, vs. RDA (4:1) e vs. Brasil (0:0 e 4:2 no desempate com Figo a marcar o segundo penálti). É o tempo de Queiroz na formação e Figo ainda joga duas finais, ambas perdidas, vs. URSS (Euro sub18 em 1990) e vs. Itália (Euro sub21 em 1994, é eleito o melhor jogador do torneio).

O salto para os AA é inevitável, cortesia Queiroz (sempre ele) a 12 Outubro de 1991, num particular vs. Luxemburgo, o mesmo adversário de estreia de Eusébio, 30 anos antes. Figo, então com 19 anos, lembra-se pouco dessa noite. "Sei que era um teste para o jogo da semana seguinte, com a Holanda, rumo à qualificação do Euro’92, e só sei que joguei ao lado do Peixe." Quatro dias depois, Figo acumula a segunda internacionalização, em Eindhoven, na Holanda, e já se lembra de alguns pormenores. "A memória também reage consoante o momento. O Luxemburgo não era nem é um adversário com nome, ao contrário da Holanda. Sobretudo essa Holanda, com Rijkaard, Gullit, Van Basten. Lembro-me perfeitamente de ter entrado na segunda parte [a substituir Nelo, aos 56 minutos] e ficar espantado com o Gullit. Pensava ‘como é possível este homem ter umas pernas tão largas e correr tanto?’"

O percurso na selecção é recheado de grandes momentos e alguns recordes, como o do golo mais rápido, aos 20 segundos, nos Barreiros, vs. Andorra, em 2001, e o dos seis golos de livre directo. Pormenor delicioso: sempre que marca, Portugal nunca perde – Pauleta é o outro invencível deste ranking improvável. Bola extra: Figo só perde 18% dos 127 jogos nos AA. Um registo notável e até superior aos números do brasileiro Cafú (22%), só para citar o exemplo de um bicampeão mundial.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

