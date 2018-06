A FIFA vai fazer uma "verdadeira revolução" no sistema de transferência de futebolistas, anunciou hoje o presidente Gianni Infantino, na abertura do 68.º Congresso do organismo, em Moscovo.

FIFA vai fazer uma verdadeira revolução nas transferências, afirma Infantino

A FIFA vai fazer uma "verdadeira revolução" no sistema de transferência de futebolistas, anunciou hoje o presidente Gianni Infantino, na abertura do 68.º Congresso do organismo, em Moscovo.

"Estamos a trabalhar numa verdadeira revolução no sistema de transferência de jogadores, para acabar com a imagem feia do que ocorre nas transferências. Temos de proteger os jogadores e os clubes que forma jogadores e temos de fazê-lo em todo o mundo, porque se não o fizermos vai acabar-se a formação de talentos", disse o suíço.

Na véspera do início do Mundial2018, na Rússia, Infantino definiu a FIFA como "uma organização moderna" e destacou a "coragem" do organismo de usar no torneio o videoárbitro, um método "benéfico para o futebol".

"Em pouco segundos, todas as pessoas em casa e nos estádios sabem se foi cometido um erro grave. Nessa situação o único que não sabia que tinha cometido um erro era o árbitro. Chegou o momento de mudar essa situação", afirmou.

À frente da FIFA desde 26 de fevereiro de 2016, para substituir Joseph Blatter, Infantino considerou ter conseguido melhorar a condição económica do organismo, apesar da polémica de corrupção que afetou o organismo antes da sua chegada.

O líder da FIFA considerou que transformou uma "organização clinicamente morta" numa "viva e bem de saúde", olhando para o futuro "cheio de alegria e paixão".