A final do Campeonato do Mundo do Qatar, disputada entre França e Argentina, acontece este domingo, 18.

Mundial 2022

FIFA rejeita passar mensagem de Zelensky na final do Mundial

Redação A final do Campeonato do Mundo do Qatar, disputada entre França e Argentina, acontece este domingo, 18.

A FIFA rejeitou transmitir uma mensagem de vídeo apelando à paz do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que seria transmitida no início da final do Campeonato do Mundo do Qatar, que vai ser disputada já este domingo, entre França e Argentina, avança a CNN.

De acordo com a estação norte-americana, o gabinete do presidente ucraniano fez a proposta mas a resposta foi negativa. "Pensámos que a FIFA queria usar a sua plataforma para um bem maior", disse uma fonte relacionada com o processo à CNN.

Não ficou claro se a mensagem de Zelensky seria gravada ou ao vivo.

A FIFA não quis comentar o caso.



Este pedido do gabinete de Zelensky não é uma surpresa. Desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, o líder ucraniano tem discursado, em mensagens vídeo gravadas ou transmitidas em direto, em vários eventos com impacto mundial.











O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.