FIFA obriga Rússia a jogar fora do país, sem público e sem hino

A FIFA cancelou este domingo a realização de jogos na Rússia, admitindo que as seleções de futebol do país joguem em campo neutro, sem espetadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol mundial garante que as medidas anunciadas foram tomadas por unanimidade pelas seis confederações que o compõem e são a primeira resposta à ofensiva militar russa ao território da Ucrânia.

A Rússia lançou na quinta-feira uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram cerca de 200 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.

