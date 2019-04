Comité de Ética considerou que José Maria Marin, envolvido num caso de corrupção, deve ainda pagar multa no valor de quase 900 mil euros.

FIFA irradia ex-presidente da CBF

A FIFA irradiou do futebol José Maria Marin, antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por envolvimento num caso de corrupção que ficou conhecido como ‘Fifagate’, anunciou hoje o organismo regulador da modalidade.

O Comité de Ética da FIFA considerou que Marin, de 86 anos, violou o artigo 27 do código de ética, relativo a subornos, tendo decidido proibir o antigo presidente da CBF de exercer qualquer atividade relacionada com o futebol e impondo-lhe o pagamento de uma multa de um milhão de francos suíços (cerca de 881.000 euros).

José Maria Marin, que liderou o comité organizador do Mundial2014, cuja fase final se realizou no Brasil, foi condenado em agosto de 2018 a quatro anos de prisão pela justiça norte-americana.

Aos 86 anos, Marin tornou-se o primeiro grande líder federativo a cumprir pena no âmbito do caso, depois de ter sido condenado já em dezembro do ano passado por seis crimes de corrupção, fraude bancária e branqueamento de capitais.

Segundo o tribunal, Marin e o seu ‘vice’, Marco Polo del Nero, receberam perto de 6,5 milhões de dólares (cerca de 5,75 milhões de euros) em subornos por parte de várias empresas de ‘marketing’ e transmissão de vários torneios sul-americanos.

O caso ‘Fifagate’ foi desencadeado por uma investigação do FBI e de autoridades fiscais norte-americanas, que investigavam a FIFA desde 2010, após o anúncio da entrega do Mundial2022 ao Qatar.

A investigação levou à detenção, em maio de 2015, de Marin e de outros dirigentes durante o congresso da FIFA em Zurique, levando à demissão do então presidente do organismo de cúpula do futebol mundial, o suíço Joseph Blatter.

