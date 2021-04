A FIFA apoiou hoje iniciativa do futebol inglês de luta contra insultos e ameaças racistas nas redes sociais, através de um período de silêncio na internet, que decorre entre hoje e segunda-feira.

FIFA apoia boicote do futebol inglês nas redes sociais contra o racismo

Em comunicado, a FIFA garante que "apoia a iniciativa do futebol inglês de denunciar os abusos discriminatórios e ofensivos nas redes sociais", considerando que este tipo de comportamento "não tem lugar no futebol, nem na sociedade e merece ser condenado energicamente".

"Acreditamos que as autoridades e a empresas que gerem as redes sociais devem tomar medidas reais e efetivas para pôr fim a estas práticas", refere o organismo que gere o futebol mundial.

Na quinta-feira, a UEFA anunciou que não fará qualquer publicação nas suas páginas nas redes sociais, entre as 15:00 de hoje e as 23:29 de segunda-feira, de forma a associar-se à luta pela "necessidade de tomar medidas para travar o ódio e os insultos a futebolistas e outros intervenientes no jogo".

No sábado, as principais instituições do futebol inglês, da Federação às Ligas masculina e feminina, anunciaram que vão boicotar as redes sociais entre 30 de abril e 03 de maio, num protesto contra o abuso racista 'online'.

Em comunicado conjunto, as várias organizações representativas do setor revelam que se vão "unir num boicote às redes sociais", para responder "ao abuso 'online' contínuo e frequente recebido por jogadores e muitos outros ligados ao futebol". O objetivo é acontecer ao longo de uma jornada completa no futebol profissional masculino e feminino, com contas de Facebook, Twitter e Instagram afetadas.

