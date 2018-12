Lisboetas venceram por 6-2 com 2-0 ao intervalo.

Festival de golos no Benfica-Sporting de Braga

O Benfica derrotou o Sporting de Braga por 6-2 num jogo da 14ª jornada da Liga portuguesa que acabou por transformar-se num inesperado festival de golos, perante 57.842 espectadores no Estádio da Luz. O triunfo robusto permitiu à equipa de Rui Vitória ultrapassar o adversário deste jogo na classificação.

O encontro começou equilibrado, cabendo a Pizzi inaugurar o marcador com remate rasteiro e muito colocado, após lance em que fletiu da esquerda para o meio e rematou sem hipóteses de defesa para Tiago Sá (18 m). Os minhotos ripostaram de imediato e Fransérgio, de longe, fez a bola bater na parte superior da barra (22 m). Outras tentativas de empatar se seguiram, Dyego Sousa atirou à malha lateral (25 m) e Ricardo Horta só não marcou porque Vlachodimos se impôs (34 m).

Quando os benfiquistas evidenciavam dificuldades e a igualdade parecia mais próxima, um canto de Zivkovic teve abordagem demasiado facilitada pelo guarda-redes arsenalista e Jardel cabeceou para o 2-0 (39 m), num lance em que coube ao VAR confirmar ao árbitro Artur Soares Dias que tudo fora legal. Ainda antes do intervalo, Tiago Sá negou o golo a Jonas (41 m).

No segundo tempo, os lisboetas chegaram depressa (48 m) ao 3-0, por intermédio de Grimaldo, num remate com o pé direito. Só que, desta vez, os visitantes deram resposta rápida e Dyego Sousa, ganhando de cabeça a Rúben Dias, reduziu apenas três minutos mais tarde. E o Benfica respondeu na mesma moeda, porque Jonas só deixou passar outros três minutos até obter o 4-1 a passe de Grimaldo.

Com os golos a surgirem em ritmo frenético, o público entusiasmou-se e esse entusiasmo foi devolvido ao relvado onde o festival goleador prosseguiu pouco depois. Jonas deu lugar a Seferovic aos 62 minutos e este, no minutos seguinte, solicitou Zivkovic que ofereceu a Cervi o 5-1. Abel Ferreira nem queria acreditar em semelhante desvantagem e ficou pior aos 68 minutos: a defesa bracarense afastou um centro de Pizzi para a entrada da área, mas aí apareceu André Almeida a rematar de primeira com o pé esquerdo, levando a bola a entrar ao ângulo superior direito da baliza de Tiago Sá para o 6-1.

Os minhotos estavam derrotados, mas não desistiam e João Novais teve engenho e arte para atenuar o resultado aos 74 minutos. À beira do fim, Dyego Sousa ainda caiu na área benfiquista, Soares Dias consultou o VAR, mas acabou por mandar seguir.

Às 21:00, o Vitória de Guimarães-Sporting encerra a 14ª jornada.









