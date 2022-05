Grupo Desportivo de Chaves. Que aventura. Primeiro, é o único clube do interior na UEFA, em 1987. Segundo, é o único clube já despromovido à 2.ª B na final da Taça de Portugal, em 2010. Terceiro, é o terceiro classificado da 2.ª divisão 2021-22 e garante in extremis a subida à 1.ª no play-off vs Moreirense.

Opinião Desporto 7 min.

Chaves, o interior está vivo

Festa rija em Moreira de Cónegos com o regresso à 1.ª divisão

Grupo Desportivo de Chaves. Que aventura. Primeiro, é o único clube do interior na UEFA, em 1987. Segundo, é o único clube já despromovido à 2.ª B na final da Taça de Portugal, em 2010. Terceiro, é o terceiro classificado da 2.ª divisão 2021-22 e garante in extremis a subida à 1.ª no play-off vs Moreirense.

É a quarta subida do Chaves à 1.ª. A estreia é em 1985, também via play-off – na altura, a liguilha chama-se torneio de competência. Inclui o antepenúltimo da 1.ª (Rio Ave) mais os segundos classificados das três zonas (Chaves / Norte, U. Leiria / Centro e U. Madeira / Sul). No fim da primeira volta, Rio Ave e Chaves fazem quatro pontos em seis possíveis. Conta o confronto directo no primeiro critério de desempate, 3:2 para o Chaves.



No arranque da segunda volta, os dois empatam 1:1 em Vila do Conde. Na penúltima jornada, o Rio Ave dá 5:0 ao União nos Barreiros. Pasme-se, o resultado está feito ao intervalo com hat-trick de Rui Lopes e bis de Chuco Faria. No mesmo dia, um quarta-feira, 26 Junho, o Chaves livra-se do outro União por 2:0 bis do veterano Raúl Águas, 36 anos de idade. Atenção ao nome, o homem substitui Álvaro Carolino para o dia D. É domingo, 30 Junho.

O Rio Ave arruma o União, em Leiria, com golos a dobrar de Rui Lopes aos 68 e 78 minutos. A pouco mais de mil quilómetros de distância, com um Oceano Atlântico pelo meio, o Chaves sente dificuldades em dobrar o União. Ao intervalo, 1:0. No reinício, Miguel empata e António Borges vira o resultado a favor do Chaves. De repente, em tão-só nove minutos, o União dá a volta para 3:2. Há sinais de alegria em Leiria entre os adeptos do Rio Ave. A manutenção está ali à mão de semear. Tudo de rádio colado ao ouvido. Kiki marca o 3:3 aos 78’. A bola vai ao meio e o Chaves ataca o 3:4 pelo cabo-verdiano César.

Aí está o que é, o Chaves estreia-se na 1.ª divisão e alarga o continente futebolístico para a extremidade este. Ainda hoje, é o único clube da AF Vila Real entre os grandes. A época de estreia no palco maior é um luxo e roça o apuramento para a Taça UEFA, via sexto lugar, a cinco pontos do Boavista. Na primeira jornada, 1:1 vs Académica em Coimbra. O primeiro golo do Chaves na 1.ª é de César, o tal cabo-verdiano, numa altura em que o Chaves já joga com dez elementos há mais de meia-hora. A expulsão de Kiki é, aliás, objecto de muita conversa nos jornais durante a semana.

Expulso com vermelho directo, por palavras injuriosas, como se lê no relatório, Kiki sente-se ofendido e solta o grito da revolta. ‘O árbitro deu-me uma cabeçada. Disse-lhe que era golo, disse-lhe para consultar o fiscal-de-linha e ele deu-me uma cabeçada. Zás. A seguir, mostrou-me o vermelho.’ O treinador Raul Águas também diz de sua justiça. ‘Sou muito novo nisto, na função de treinador. Comecei há hora e meia mas não tenho medo de acabar de um momento para o outro. O que não posso pactuar é com homens como Joaquim Gonçalves. Se tiver de acabar a minha carreira, para bem do futebol, acabá-la-ei.’ Kiki é suspenso por dois jogos, só volta na 4.ª jornada. E o árbitro? Joaquim Gonçalves está quatro jornadas de molho e regressa à 1.ª divisão em Outubro, para o Benfica 2:0 Portimonense.

Se a primeira época é um luxo, o que dizer da segunda? Quinto lugar e, agora sim, apuramento para a Taça UEFA. Em três palavras: di vi nal. Aquilo até começa mal, com três derrotas seguidas vs Sporting, Braga e FC Porto. Segue-se um período mais feliz com sete vitórias até ao final da primeira volta. O Chaves é então sexto, atrás do Belenenses. A segunda volta é um mimo, só visto. Logo a abrir, 2:1 ao Sporting com golos de Jorge Silva e Jorge Plácido. Em Março, o Chaves comete a proeza de ser a primeira equipa da época a pontuar na Luz (0:0). De surpresa em surpresa, o Chaves festeja a entrada na UEFA a meio da semana. E a culpa é do FC Porto.

Com a vitória vs Bayern na final da Taça dos Campeões (2:1), o Chaves apura-se automaticamente para a Taça UEFA. O ambiente é de festa rija e as principais artérias da cidade entopem com o trânsito. Há quem abandone os carros no meio da via pública e se dirija a pé até ao centro para a confraternização – o curioso é que há uma avaria no retransmissor local da RTP e as gentes de Chaves têm de ver a final pela TVE. O último jogo da 1.ª divisão é a feijões e, mesmo assim, o Chaves dá mais uma alegria aos seus adeptos com a vitória no Restelo (0:1 de Garrido) a garantir a ultrapassagem ao Belenenses.

A Europa é um sonho lindo e o Chaves passa a primeira eliminatória pela regra dos golos fora, vs Universitatea Craiova. O primeiro jogo é lá, na Roménia, e o Chaves apanha-se a ganhar 2:0 aos 52 minutos, com golos de Gilberto e Vermelhinho. Depois cai o carmo e a trindade. Ciurea 1:2, Vancea 2:2, Ghita 3:2. Quinze dias depois, para lá do Marão, mandam os lá estão. O búlgaro Slavkov inicia a festa, Vermelhinho dá mais cor. O 2:1 de Ghita é só um susto. O Chaves passa com distinção, devidamente acompanhado por FC Porto, Vitória SC, Benfica e Sporting – só o Belenenses é eliminado nesse dia 30 Setembro.

À oitava época seguida na 1.ª divisão, em 1993, o Chaves carrega o fardo da despromoção, só com quatro vitórias em 34 jogos. A mais sonante de todas é um 5:2 vs Estoril com hat-trick de Karoglan – o croata seria negociado para o Braga e ganharia uma nova vida, mais-que-confirmada com os 65 golos espalhados pelas seis épocas no 1.º de Maio. Seja como for, o Chaves volta à 1.ª em 1994 para mais cinco anos ao mais alto nível. O bug do milénio faz mossa e o regresso à elite demora 16 anos.

Pelo meio, Chaves é palco de um inesquecível Portugal vs Cazaquistão. Estamos em 2003, Agosto, dia 20. É um quarta-feira. E rebenta a bolha. Scolari senta-se na sala da conferência de imprensa e soletra o nome Bruno Vale, titular do Porto B e suplente de Moreira na selecção de Esperanças. É uma clara afronta a Vítor Baía, com quem o seleccionador não conta meeeeesmo. Se dúvidas há, dissipam-se no dia 14 Agosto, o da convocatória. O Porto reage energeticamente, a favor do seu maior activo – afinal, Baía é um dos capitães de equipa e o jogador mundial com mais títulos na carreira, o último dele até é internacional (Taça UEFA). No campo, Scolari vai mesmo adiante e estreia Bruno Vale nos útimos oito minutos, já com o resultado feito, cortesia de um golo feliz de Simão Sabrosa, em que o remate de Soloshenko vai contra o seu corpo. Os jogadores portugueses rematam muito (22) e isso desagrada Scolari. "É preciso ousadia nos remates de longe.” Ah é verdade, outro estreante é um tal Ronaldo, que assinara há oito dias pelo Manchester United. Com ele e Bruno Vale, a média de idade desce drasticamente para 23,7 anos.

Há descidas ao inferno, como aquela para a 2.ª B em 2010, dias antes de se jogar a final da Taça de Portugal vs FC Porto. O Chaves sai de cabeça erguida, vergado ao favoritismo pela diferença mínima (2:1). A subida faz-se em duas mudanças, devagar. Devagarinho. Sempre com o patrocínio de Bruno Carvalho, presidente desde Maio 2003, reeleito uma e outra vez até aos nossos dias. A época na 2.ª divisão é uma roda viva de emoções. Na penúltima jornada, com 2:2 vs Estrela, o Chaves tem um penálti aos 90’+7. O angolano João Batxi atira para fora e o Chaves está obrigado a ganhar em Vila do Conde ao outro candidato da subida. O Rio Ave marca na primeira jogada e alarga distâncias com um bis de Aderllan. Acaba 3:0, o Chaves tem de jogar a liguilha vs Moreirense. Em casa, 2:0. Fora, 0:1. Nunca uma derrota é tão efusivamente festejada, o Chaves está de volta. A AF Vila Real idem idem. O interior aspas aspas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.