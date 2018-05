Presidente da Assembleia da República teceu duras críticas à situação no Sporting e exigiu "medidas sérias" ao clube, à Federação e ao Governo.

Ferro Rodrigues admite final da Taça à porta fechada

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, admitiu que a final da Taça de Portugal possa ser "jogada à porta fechada", na sequência do caso da invasão da Academia de Alcochete e das agressões protagonizadas por cerca de 50 adeptos do Sporting, bem como das investigações em curso com detenções e constituição de dois arguidos.



Em declarações no Parlamento, Ferro Rodrigues pediu que fossem adotadas "medidas sérias por parte do Sporting, da Federação e do Governo", considerando que este "é um caso gravíssimo que põe em causa o Desporto português e o Sporting".

Ao mesmo tempo, o dirigente político e adepto sportinguista de longa data salientou, não mencionando nomes, mas indicando que "são conhecidos": "Não pode ficar impune quem contribuiu para o que sucedeu, nem quem contribua para o fanatismo e a corrupção no futebol português".



