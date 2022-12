Ex-selecionador nacional deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Desporto 1

Seleção portuguesa

Fernando Santos: “Saio com enorme sentimento de gratidão”

Lusa Ex-selecionador nacional deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Fernando Santos despediu-se esta quinta-feira do comando técnico da seleção portuguesa de futebol com um "enorme sentimento de gratidão" pelo cargo desempenhado desde 2014, considerando que realizou “um sonho” e cumpriu um objetivo de vida.

"Saio com enorme sentimento de gratidão. Enorme pelo privilégio que foi ter sido selecionador nacional, e pela honra que tive em representar o meu país. Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri", afirmou o treinador num vídeo divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, agradecendo "a todos os jogadores" com quem trabalhou nos últimos oito anos.

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos, de 68 anos, deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019, com a sua saída a ser confirmada hoje pela FPF, dias após a eliminação nos quartos de final do Mundial2022, frente a Marrocos.

José Mourinho à frente da seleção nacional? O treinador português da AS Roma é o nome mais apontado para suceder a Fernando Santos ao comando da equipa das 'quinas'.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.