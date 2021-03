O selecionador português de futebol mostrou-se hoje solidário com a reação de Cristiano Ronaldo no final do jogo na Sérvia e assegurou que o avançado "vai manter a braçadeira" diante do Luxemburgo, na qualificação para o Mundial2022.

Fernando Santos. "Ronaldo é exemplo nacional e vai manter a braçadeira"

Lusa O selecionador português de futebol mostrou-se hoje solidário com a reação de Cristiano Ronaldo no final do jogo na Sérvia e assegurou que o avançado "vai manter a braçadeira" diante do Luxemburgo, na qualificação para o Mundial2022.

"Vai manter a braçadeira. Todos sabem que o Cristiano é um exemplo nacional, de trabalho, no treino. Se o Cristiano tivesse ofendido o selecionador nacional, os colegas ou a federação, aí, sim, teríamos de pensar. Mas não aconteceu nada disso. Foi um momento de grande frustração, que poderia ter-me acontecido a mim, tendo em conta as coisas que eu disse ao quarto árbitro", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida no Luxemburgo, da terceira jornada do grupo A de qualificação para o Mundial2022, comentou a reação de Ronaldo no final do jogo com a Sérvia (2-2), no sábado, quando o avançado atirou com a braçadeira de capitão para o chão, na sequência de um golo que não lhe foi validado, aos 90+3 minutos, e que teria dado o triunfo a Portugal.

"É um momento de grande frustração, por parte de alguém que quer dar tudo pela seleção, que vê a bola entrar na baliza e não é golo. Poderia ter acontecido a qualquer um. Não se põe causa o estatuto de capitão", asseverou.

De resto, Fernando Santos lembrou que apenas uma vez na carreira deixou de contar com um jogador: "Houve um jogador que, uma vez, atirou com a camisola para chão, depois de eu o ter substituído. Esse ofendeu todos. Não foi nada disso que aconteceu com o Cristiano. Vai ser capitão de certeza."

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo está agendado para terça-feira, a partir das 19:45 (hora de Lisboa), na Cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

A seleção nacional estreou-se no grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado.

Portugal divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado.

