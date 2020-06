O treinador assinou contrato por mais quatro anos com a Federação Portuguesa de Futebol.

Desporto 2 min.

Fernando Santos renova pela seleção nacional até 2024

O treinador assinou contrato por mais quatro anos com a Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos renovou o contrato como treinador da seleção nacional, por mais quatro anos, annunicou esta terça-feira, 16 de junho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O novo vínculo entre a FPF e Fernando Santos e a sua equipa técnica vigorará até 2024 e o Selecionador Nacional participará, até lá, na Fase Final do Euro 2020, na qualificação para a II Edição da Liga das Nações, onde defende os dois títulos conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial 2022 do Qatar, Liga das Nações 2023 e Euro 2024", refere o site do organismo.

O treinador chegou ao cargo em setembro de 2014 e se tornou no selecionador nacional com mais vitórias à frente da equipa portuguesa. Entre os troféus destacam-se o Euro 2016 - o primeiro ganho por uma seleção portuguesa - e a Liga das Nações 2019. Um palmarés que justificou a decisão da sua permanência por mais quatro anos à frente do comando técnico da equipa, como justificou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

“Esta decisão foi muito fácil na medida em que estamos a renovar o contrato de um selecionador que é campeão europeu", disse ao site da Federação, acrescentando que foi também tomada assim que foi garantida a permanência dos atuais representantes dos órgãos sociais da FPF por mais um mandato. "Hoje temos a certeza que iremos ficar os quatro anos porque só há uma lista candidata, o que nos dá a capacidade e a possibilidade de celebrar esse contrato para os próximos quatro anos (...) Naturalmente, todos estes resultados - independentemente do excelente trabalho realizado ao longo destes seis anos - dão-nos essa garantia de ser [uma decisão] extremamente fácil e merecedora deste novo acordo", afirmou Fernando Gomes.

Fernando Santos, por sua vez, afirmou, ao site oficial da FPF, que vai continuar a comandar a equipa principal da seleção nacional com o mesmo sentido de missão, destacando que se trata de "um grande privilégio" continuar "este trajeto que iniciámos muito pela força, pela vontade e pela determinação do presidente [Fernando Gomes]".

Para os próximos quatro anos, o selecionador deixa a garantia de que irá, com a restante equipa, "continuar a dar sucesso e alegrias ao povo português." "Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas vamos lutar para ganhar tudo", promete, antevendo que este novo mandato poderá ser o seu último enquanto treinador da equipa nacional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.