Fernando Santos recusa favoritismo de Portugal na qualificação para o Euro2020

O selecionador Fernando Santos recusou hoje o favoritismo de Portugal, campeão da Europa, na qualificação para o Euro2020 de futebol, assumindo que terá de disputar com a Ucrânia e Sérvia pelos dois lugares de acesso.

À saída do sorteio realizado hoje em Dublin, que determinou a Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo como os quatro adversários da seleção portuguesa no Grupo B na fase de qualificação para o campeonato da Europa, Santos disse que "os títulos não dão nada às equipas”.

“Os jogos é que vão mostrar se temos capacidade ou não", afirmou.

Fernando Santos rejeitou ser "cauteloso" na análise, mas também não quer ser "eufórico nem dramático", preferindo dizer que Portugal é apenas um candidato à qualificação.

"Tenho um grande respeito por todas as equipas, mas não tenho medo de defrontar nenhuma. Não vivo é nesse clima de euforia ou pessimismo. Assumo com naturalidade aquilo que Portugal tem de fazer, somos candidatos, queremos estar na fase final do Campeonato da Europa de 2020 e queremos revalidar o título. Daí a poder dizer que somos favoritos, não somos", vincou.

Relativizando o resultado do sorteio, o selecionador admitiu que, "à partida, no plano puramente teórico, há três equipas para dois lugares: Portugal, Ucrânia e a Sérvia", acrescentando que não se pode esquecer de Lituânia e Luxemburgo, equipas pelas quais se tem “de ter um grande respeito".

Fernando Santos lembrou que Ucrânia e Sérvia subiram de divisão na Liga das Nações e que na próxima edição estarão no primeiro escalão.

Em termos de historial, Portugal registou um empate e uma derrota frente à Ucrânia, "jogos sempre muito difíceis, uma equipa sempre com grande qualidade", e defrontou a Sérvia no apuramento para o campeonato da Europa de 2016.

"É campeã do mundo de sub-20, muitos jogadores novos, muita qualidade", descreveu o selecionador.

Quanto à Lituânia, Portugal só defrontou em jogos particulares, mas Santos lembrou que encontrou a equipa quando comandava a equipa nacional grega, e alertou que pode criar dificuldades, sobretudo nos jogos em casa.

Por fim, o Luxemburgo "tem aquele clima natural dos nossos emigrantes” - “Aí vamos ter muito apoio".

"O Luxemburgo tem estado a subir muito. Se analisarmos os jogos que fez nesta Liga das Nações, foram excelentes jogos, sempre muito difíceis para os seus adversários", avisou.

Qualificam-se para a fase final do Euro2020, a disputar em 12 cidades, entre 12 de junho e 12 de julho, os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, aos quais se vão juntar quatro provenientes dos ‘playoffs'.

Os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, estão automaticamente qualificados para esta ‘repescagem' se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos ‘playoffs' serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.

A qualificação para o Euro2020 vai ser disputada entre 21 de março e 19 de novembro de 2019 e os ‘playoffs' entre 26 e 31 de março de 2020.

Lusa