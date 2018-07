Seleção regressou a Portugal e o técnico lamentou a eliminação frente aos uruguaios nos oitavos de final do Mundial.

Fernando Santos queria dar "mais uma alegria ao povo português"

A seleção nacional regressou ao final da tarde a Portugal e, à saída do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde havia centenas de adeptos à espera, Fernando Santos manifestou-se desiludido com o afastamento nos oitavos de final frente à equipa do Uruguai (derrota por 1-2). "Sabemos o sentimento do povo português com a seleção nacional, estamos muito tristes por isso, queríamos dar ao povo português mais uma alegria, tentámos, mas não conseguimos", reconheceu.

Sobre o apoio de que a equipa portuguesa beneficiou, o selecionador nacional expressou a sua opinião em função do desafio frente aos uruguaios. "Nós sentimos o apoio, toda a gente viu as imagens, sentimos esse carinho imenso que o povo português tem por nós, e por isso essa tristeza que ontem reinava no balneário, os jogadores a chorar, estávamos muito tristes por nós, mas muito, muito pelo povo português", afirmou.

