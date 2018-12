Selecionador nacional considera que se trata de "um grande confronto".

Fernando Santos: "Objetivo de Portugal é chegar à final"

O selecionador nacional, Fernando Santos, reagiu ao sorteio da 'final four' da Liga das Nações com respeito pela equipa helvética. "Conhecemos bem a Suíça. Se não conhecêssemos, bastava olhar para o seu apuramento: é a seleção com mais golos marcados. É um grande confronto, jogamos em casa, temos um objetivo que é chegar à final", afirmou, citado pelo diário Record.



Por outro lado, também o presidente da Federação, Fernando Gomes, deixou a sua apreciação acerca do sorteio: "É fantástico para nós organizarmos esta fase final no Porto e em Guimarães. Depois de termos o Euro 2004, dispomos desta oportunidade de criar novos momentos e emoções, num ambiente fantástico e estou certo que vai ser um torneio fantástico e uma atmosfera fantástica como aconteceu em 2004", disse àquele jornal desportivo.



