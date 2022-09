A próxima ronda da formação das ‘quinas’ joga-se contra os checos, a 24 de setembro, em Praga.

Fernando Santos muda seis 'peças' nos convocados para a Liga das Nações

O selecionador português de futebol efetuou esta quinta-feira seis alterações nos convocados da seleção portuguesa de futebol para os dois últimos encontros no Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23.

Em relação aos quatro jogos de junho, os quatro primeiros na mais ‘jovem’ prova da UEFA, Fernando Santos fez regressar os defesas Rúben Dias e Tiago Djaló, o médio João Mário e os avançados Pedro Neto, João Félix e Rafa.

Face as estas entradas, numa lista que continua com 26, saíram os centrais David Carmo e Domingos Duarte, o médio João Moutinho e os avançados Otávio, André Silva e Gonçalo Guedes.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a uma da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das ‘quinas’ defronta os checos, a 24 de setembro, em Praga, e fecha com os espanhóis, três dias depois, a 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 20:45.

*Com Lusa

