Fernando Santos. "É um prazer ir ao Luxemburgo, porque tem muitos emigrantes"

Selecionador nacional comenta o resultado do sorteio do Europeu 2020.

O selecionador nacional, Fernando Santos, mostrou-se cuidadoso com o resultado do sorteio do Europeu 2020, mas revelou agrado com a presença no Luxemburgo. Em declarações à Sport TV, Santos analisou os adversários: "Defrontámos a Sérvia no apuramento para o Euro 2016. Tem excelentes jogadores, vários que foram campeões do Mundo [sub-20] há três anos. A Ucrânia coloca sempre grandes dificuldades no apuramento. E temos equipas em ascensão: a Lituânia, que penso nunca ter jogado com Portugal, mas eu joguei lá com a Grécia e é sempre muito difícil. O Luxemburgo tem vindo em melhoria e é um país onde temos o prazer de ir, porque tem muito emigrantes", disse. E acrescentou: "Não é um grupo teoricamente menos difícil. Sérvia e Ucrânia são equipas difíceis e que subiram à primeira liga da Liga das Nações".

O treinador admite que Ucrânia e Sérvia são os principais opositores no caminho para o apuramento. "Olhando para o ranking, por aquilo que é a dimensão das equipas, diria que há três candidatos para dois lugares e que Portugal quer um deles".



Sobre o facto de o Euro 2020 ter um modelo diferente - assinalam-se os 60 anos da prova e esta vai decorrer em 12 cidades de outros tantos países -, o selecionador referiu: "É uma experiência e não vale apena antecipar cenários. Vamos partir do pressuposto de que vai correr tudo bem".

