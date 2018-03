Fernando Santos desvaloriza veterania da defesa e diz que "velhos são os trapos"

A última jornada da fase regular do campeonato nacional luxemburguês de futsal, a disputar no próximo fim de semana, vai ser recheada de emoção e de muitas contas. Se, por um lado, no topo da tabela ainda se luta para garantir o 4° lugar e a última vaga no acesso aos ‘play-off’, no fundo da tabela a luta está acesa para garantir a manutenção.