Fernando Santos desvaloriza relvado e só pensa no apuramento para o Euro2020

"Jogámos aqui há quatro anos e o campo também não estava bom. Ganhámos 2-0", recordou o selecionador nacional.

O selecionador nacional Fernando Santos desvalorizou hoje o mau estado do relvado do Stade Josy Barthel, palco do encontro de domingo com o Luxemburgo, e mostrou-se confiante no apuramento de Portugal para o Euro2020 de futebol.

"O adversário é o Luxemburgo. O frio e o relvado são contingências do futebol. Portugal tem jogadores de altíssimo nível, que estão habituados a tudo. Não podemos estar à partida a arranjar fatores de desculpa", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas no complexo desportivo de Bissen, localizado a 40 quilómetros da capital luxemburguesa, num ginásio que durante algumas horas foi transformado em sala de imprensa e no qual foi feita a conferência de imprensa de antevisão do jogo do Grupo B de qualificação.

"Jogámos aqui há quatro anos e o campo também não estava bom. Ganhámos 2-0. Vamos encontrar o melhor estilo de jogo dependendo do relvado. Isso é algo que os jogadores vão decidir perante o estado do relvado", referiu o técnico, de 65 anos.

Tal como já tinha acontecido antes do primeiro jogo, em Alvalade (3-0), Fernando Santos voltou a elogiar a equipa do Luxemburgo, que vai jogar "olhos nos olhos" com Portugal, mas mostrou-se confiante que a seleção nacional vai estar no próximo Europeu.

"É um adversário de qualidade, mas se fizermos o que temos que fazer e devemos fazer, vamos ganhar e alcançar o apuramento", disse o selecionador nacional, adiantando que poderá fazer algumas alterações no ‘onze’, sobretudo devido a questões físicas.

Com Cristiano Ronaldo a dois golos de atingir os 100 com a camisola das ‘quinas', Fernando Santos foi desafiado a escolher o melhor do capitão com Portugal, mas o treinador campeão europeu optou por fazer ‘futurologia’.

"Espero que amanhã [domingo] faça o golo mais bonito da carreia", concluiu.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira. O Luxemburgo é quarto posicionado, com quatro pontos.

Na última jornada, Portugal joga no Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia, com um triunfo da 'equipa das quinas' a proporcionar o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.

O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 15:00 (14:00 horas da Lisboa) e vai ter arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.

Lusa