O selecionador português garante, em declarações ao Contacto, que acredita que com maior ou menor dificuldade Portugal vai vencer a Lituânia e o Grão-Ducado e estar presente no próximo Campeonato da Europa de Futebol, em 2020.

Fernando Santos. "Contamos com o apoio dos portugueses radicados no Luxemburgo"

"A estratégia é simples e pouco elaborada. Temos que marcar golos, não deixar que o adversário marque e ganhar. Vamos estar no Europeu 2020, e para isso vamos ganhar os dois jogos e estar lá", garantiu ao Contacto Fernando Santos na abordagem aos dois últimos encontros de qualificação para o Europeu 2020, amanhã, frente à Lituânia, no estádio do Algarve, e domingo no Josy Barthel, na capital luxemburguesa.

Para que a seleção lusa possa coroar de êxito esta fase de apuramento, o selecionador diz que quer ver em campo uma equipa dinâmica, a atacar e a defender: "Temos de atacar bem, com muita dinâmica. Não podemos ser como os matraquilhos, isso não serve para nada. Vamos procurar jogo de todas as formas e explorar a profundidade. Sabemos que teremos pela frente adversários defensivos e, por isso, a transição defensiva é importante. Não podemos permitir que o adversário pense que pode jogar", enfatiza.

Portugal deixou fugir a possibilidade de terminar em primeiro lugar do grupo de qualificação para a Ucrânia, frente a quem averbou a única derrota na prova, e tem a Sérvia apenas um ponto atrás. O timoneiro da equipa das 'quinas' ignora a estatística, aponta para a vitória nos dois últimos jogos, mas não esconde que o objetivo de terminar no primeiro posto falhou.

"O Luxemburgo será um adversário bem organizado"

"Temos de ganhar. Não pensamos sequer na Sérvia. Vamos ganhar os dois jogos e acabou", insistiu. "Desde o início que estávamos de sobreaviso para um grupo que era inequivocamente dos mais fortes de toda a qualificação. Queríamos ficar em primeiro lugar, não vou alterar o que disse. Sempre assumi isso. O primeiro objetivo era a qualificação, o segundo ficar em primeiro, mas não é algo estranho para nós. Já chegamos a fases finais com trabalhos brilhantes e tínhamos ficado em segundo", acrescenta.

Partindo do princípio que Portugal vence a Lituânia, amanhã, no estádio do Algarve, resta-lhe conquistar os três pontos frente ao Luxemburgo para garantir a sétima presença seguida em Europeus, oitava no total, isto se os 'leões vermelhos' também perderem o jogo frente à Sérvia, amanhã. Em entrevista ao Contacto, Fernando Santos falou de forma mais detalhada sobre o encontro do próximo domingo no Luxemburgo, vincando que "Portugal enfrenta todos os jogos da mesma maneira, sempre com uma enorme vontade de vencer e de poder dar alegrias aos nossos fãs dentro e fora do País".

O selecionador português mostrou-se consciente das dificuldades que a formação grã-ducal poderá colocar à seleção portuguesa, lembrando que "a Ucrânia venceu no Luxemburgo já em período de descontos, com um auto-golo, o que reflete bem as qualidades do nosso adversário", para em seguida voltar a elogiar os comandados de Luc Holtz.

"O Luxemburgo será um adversário muito bem organizado. É uma equipa, como frisei após a nossa vitória em Alvalade, cujo nome não corresponde em termos futebolísticos ao seu valor e ao lugar que ocupa atualmente no 'ranking' FIFA. As pessoas pensam no Luxemburgo como se fosse a equipa que era há uns anos quando isso não podia estar mais longe da verdade. Tem jogadores espalhados por inúmeros campeonatos e alguns deles muito acima da média. Agora, também sabemos que temos de ultrapassar esse adversário e vamos fazê-lo certamente, contando com o apoio dos muitos portugueses radicados no Luxemburgo".

Sobre a importância dos encontros de amanhã, frente à Lituânia e de domingo contra o Luxemburgo, o selecionador foi elucidativo. "No futebol, a próxima vitória é sempre a mais importante. Não vivemos dos títulos passados, por muito significativos que eles tenham sido para todos nós. Jogamos sempre para ganhar, seja num encontro particular ou numa fase final de um Europeu ou de um Mundial. Lutamos sempre para vencer qualquer competição em que entramos e isso não se altera minimamente. Não sou muito de ficar a contemplar as derrotas ou as vitórias que já vivi na carreira. O que interessa agora é vencer a Lituânia e o Luxemburgo e é nisso que estamos plenamente concentrados", sublinhou, deixando uma mensagem de grande confiança sobre os jogadores que convocou para esta dupla jornada internacional.

"Somos um grupo onde não há bilhetes de identidade e onde todos contam. Sabemos que na Seleção Nacional estão os melhores a cada momento competitivo e que entre eles está, como é lógico, o melhor jogador do mundo. Acredito que Cristiano Ronaldo e todos os outros escolhidos serão fundamentais para poder oferecer mais uma grande alegria aos portugueses, e neste caso especial à significativa comunidade residente no Luxemburgo", concluiu.

Cristiano Ronaldo treinou sem limitações

Uma das grandes dúvidas para os dois jogos era a presença de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção portuguesa saiu com dores num joelho no sábado aos 55 minutos no jogo contra o AC Milan. No entanto, no treino de ontem, CR7 não aparentou ter quaisquer condicionalismos e treinou sem limitações no arranque da preparação às ordens de Fernando Santos. No que toca a jogadores indisponíveis, João Mário juntou-se a Pepe e Nelson Semedo, que foram substituidos por Domingos Duarte e João Cancelo.

O Portugal-Lituânia está agendado para amanhã, quinta-feira, às 20h45 (hora do Luxemburgo), no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, no domingo, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do grupo B, no estádio Josy Barthel, a partir das 15h.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Lista dos 24 convocados

– Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

– Defesas: Domingos Duarte (Granada, Esp), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), José Fonte (Lille, Fra), João Cancelo (Manchester City, Ing), Rúben Dias (Benfica), Ruben Semedo (Olympiacos, Gre), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

– Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves e João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica).

– Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Podence (Olympiacos, Gre), André Silva e Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt, Ale), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus).

