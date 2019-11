Tal como Cristiano Ronaldo, o selecionador lamentou as condições do campo onde foram recebidos pelos "Leões Vermelhos".

Fernando Santos confiante. "Portugal vai para a fase final do Euro com a atitude de encarar todos os jogos para ganhar".

Fernando Santos salientou as dificuldades sentidas pelos jogadores da seleção nacional frente aos luxemburgueses, mas sublinhou que o objetivo final foi alcançado com a qualificação para o Europeu do ano que vem.

Confiante com o desempenho da equipa vincou que "Portugal tem de encarar todos os jogos para ganhar". Tal como Cristiano Ronaldo lamentou as condições do campo onde foram recebidos pelos "Leões Vermelhos" no Grão-ducado.

"Não tivemos uma exibição artística, obviamente. O adversário não era igual à Lituânia, o campo também não era igual. Antes do jogo competiu-me não passar a ideia de que os jogadores iam passar por dificuldades por causa do campo. A equipa teve algumas dificuldades com o campo e com o frio. O Luxemburgo é uma equipa que pressiona bem e forte fisicamente. A partir dos 25 minutos o jogo ficou mais equilibrado. Fizemos golo num lance que tínhamos pensado, na profundidade. Foi um jogo sempre sofrido"

No balanço da partida, mostrou-se extremamente orgulhoso do 11 que entrou em campo.

"Sinto felicidade pelos jogadores, por mim, mas sobretudo por Portugal e pelos portugueses. Foi um apuramento mais difícil do que pensávamos. Os empates nos jogos iniciais acabaram por condicionar. No meio tivemos a conquista de uma competição. Umas vezes com nota artística outra vezes sem ela... este jogo reflete o que foi o apuramento, com jogos às vezes suados".

No tom que lhe é característico, não cantou vitória para a competição que se segue, apesar de ter reconhecido que "Portugal prova que é mais uma vez uma das grandes equipas no Mundo".

"11 vezes consecutivas em fases finais, dois vitórias nos últimos cinco anos, há poucas equipas que consigam isto. Há que acreditar nestes jogadores. Temos de continuar a tentar estar equilibrados e saber o que o jogo pede de nós", elogiou.