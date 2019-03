Selecionador nacional divulgou os convocados para os primeiros jogos relativos à qualificação para o Europeu 2020.

Fernando Santos chama Ronaldo, João Félix e Dyego Sousa

O regresso de Cristiano Ronaldo e as estreias do benfiquista João Félix e do bracarense Dyego Sousa (de origem brasileira, mas naturalizado desde 2017) são as principais novidades da lista de Fernando Santos para os primeiros jogos do Grupo B de apuramento rumo ao Europeu de 2020 frente a Ucrânia (dia 22) e Sérvia (dia 25). Os dois encontros vão realizar-se no Estádio da Luz às 20h45. A presença do sportinguista Bruno Fernandes é outra das notas de destaque na lista dos 25 jogadores cuja constituição é a seguinte:



Guarda-redes - Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defesas - João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles).

Médios - Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Inter), João Moutinho (Wolverhampton) e Pizzi (Benfica)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia) Rafa Silva (Benfica), André Silva (Sevilha), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton) e Dyego Sousa (Sp. Braga).





