O bicampeão de Fórmula 1 "pode ter sofrido possíveis fraturas" no acidente. Só sexta-feira se saberá o seu estado de saúde.

Fernando Alonso hospitalizado após ser atropelado enquanto andava de bicicleta

Lusa O bicampeão de Fórmula 1 "pode ter sofrido possíveis fraturas" no acidente. Só sexta-feira se saberá o seu estado de saúde.

O piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 e que este ano regressará ao campeonato pela Alpine, foi hoje atropelado por um automóvel, enquanto conduzia uma bicicleta nos arredores de Lugano, na Suíça, informou a equipa.

"A equipa Alpine F1 pode confirmar que Fernando Alonso esteve envolvido num acidente de viação, enquanto andava de bicicleta na Suíça. O Fernando está consciente e bem e saberá o resultado dos exames médicos na sexta-feira de manhã”, indicou a equipa francesa, através de um comunicado.

E acrescentou: "A Alpine Team não irá fazer mais comentários sobre o sucedido. Amanhã [sexta-feira] serão dadas informações adicionais".

Contudo, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport', os primeiros exames radiológicos ao piloto asturiano, de 39 anos, “teriam mostrado possíveis fraturas”. Só amanhã se saberá o estado de saúde de Alonso e se estará recuperado no início de março para a pré-temporada da Fórmula 1 que arranca entre 12 e 14 de março no Bahrein.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.