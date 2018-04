O Fenerbahce-Besiktas, da segunda mão das meias-finais da Taça da Turquia de futebol, foi suspenso esta quinta-feira devido a problemas com o público, com o treinador dos forasteiros a ser atingido por um objeto vindo da bancada.

Fenerbahce-Besiktas suspenso depois de agressão ao treinador Senol Gunes

Ao minuto 56, com o resultado em 0-0, a confusão gerou-se junto ao banco do Besiktas, com alguns dos jogadores suplentes a ‘pegarem-se’ com adeptos do Fenerbahce e Senol Gunes acabou por ser atingido na cabeça por um objeto, que fez o técnico cair no relvado.

Nessa altura, o Besiktas já atuava com menos uma unidade por expulsão do internacional português Pepe, que viu o cartão vermelho direto ainda durante a primeira parte, por uma entrada muita dura sobre um adversário. Ricardo Quaresma também estava a titular nos campeões turcos.

Após o incidente, o árbitro da partida ordenou os jogadores a recolherem ao balneário e, minutos depois, suspendeu mesmo a partida, por falta de condições no estádio.

De acordo com as imagens televisivas, Gunes, com a cabeça toda ligada, abandonou o estádio de maca e seguiu para o hospital. Embora as imagens não sejam claras, o técnico turco pareceu ter sido atingido por um cadeira.

Na primeira mão, as duas equipas de Istambul tinham empatado a dois golos.

