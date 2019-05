Um golo de Platiny, nos descontos, permitiu este sábado ao Desportivo de Chaves empatar 4-4 no terreno do Feirense, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol. No outro jogo desta tarde, o Marítimo venceu o Braga por 1-0 e garantiu a permanência na primeira Liga.

Feirense empata com o Chaves, Marítmo garante permanência

Platiny 'bisou' aos 90+6 minutos, depois de já ter feito o terceiro golo dos flavienses (73), enquanto William (10) e Maras (59) fizeram os outros tentos da equipa transmontana. Djavan, na própria baliza (13), Vítor Bruno (37), Babanco (70) e Luís Machado (76) marcaram para o Feirense, que esteve muito perto de voltar a ganhar no campeonato, oito meses e meio depois do triunfo na segunda ronda.

Com o empate em Santa Maria da Feira, o Chaves subiu a 15.º, deixando provisoriamente a zona de despromoção, e passou a somar 32 pontos, mais um do que o Tondela, que recebe o Santa Clara no domingo. O Feirense, já despromovido, segue no 18.º e último posto, com 16.

Quanto ao Marítimo, assegurou hoje a permanência na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Sporting de Braga por 1-0, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da prova.

Os insulares, que ficaram em desvantagem numérica em campo aos 38 minutos, por expulsão, com cartão vermelho direto, de Getterson, chegaram ao golo do triunfo já perto do final da partida, por intermédio de Rodrigo Pinho, aos 82.

