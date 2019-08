O diretor do canal 11, Nuno Santos, disse ontem à Lusa que o "objetivo maior" da plataforma, que arrancou esta quinta hoje, é "trazer mais gente para o futebol", salientando que o projeto representa "um desafio apaixonante".

Federação Portuguesa de Futebol lança Canal 11

O canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arrancou na quinta-feira e qual vai estar disponível nas plataformas da Meo, NOS e Vodafone Portugal.

Questionado por escrito sobre que objectivos a curto prazo tem delineado para o canal, Nuno Santos disse que "o objetivo maior é trazer mais gente para o futebol, sobretudo fazer com que mais rapazes e raparigas pratiquem futebol".

"Se o conseguirmos, então estaremos no bom caminho", acrescentou o diretor.

Sobre o que representa este projeto, Nuno Santos salientou tratar-se de “um desafio apaixonante”.

Isto porque "construir algo a partir do zero é exigent", mas também "altamente estimulante. Coloca-nos à prova, envolve-nos por completo. Depois, é um verdadeiro trabalho de equipa", prosseguiu.

Nuno Santos reiterou que o 11 não é exclusivamente um canal, "mas sim uma plataforma de conteúdos".

O canal 11 "terá muito futebol português em direto com mais de 600 transmissões de jogos, mas será também um espaço onde muitas histórias serão contadas, porque merecem ser contadas", acrescentou.

"Uma das nossas prioridades é dar palco ao futebol em toda a sua dimensão desportiva, especializada, técnica, mas também humana. A plataforma digital terá tudo isto, mas com outro ritmo e outra linguagem", explicou Nuno Santos.

Relativamente à grelha, esta "terá uma forte componente de transmissões de jogos - dos juniores ao Campeonato de Portugal, da Liga BPI à Liga Revelação, além do futsal masculino e feminino e, claro, das seleções nacionais - e programas com matrizes muito diversificadas".

O novo canal contará ainda com opinião, análise, debate e entretenimento.

"Vítor Baía estreia-se como pivô de televisão, o Nuno Graciano veste a pele de repórter e viaja pelo país, Sofia Oliveira vai ser uma revelação na conversa com Jesualdo Ferreira, Iva Domingues apresenta um programa sem tabus com convidados fora do meio futebolístico", adiantou Nuno Santos.

No dia do arranque, o selecionador de futebol, Fernando Santos, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram, em direto a partir de Belém, moderados pelo diretor do canal, Nuno Santos.

A FPF e a Sport TV estabeleceram um acordo que permite a partilha de conteúdos entre o canal 11 e o operador televisivo de desporto.

