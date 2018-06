A Federação Espanhola de Futebol demitiu o selecionador Julen Lopetegui menos de 24 horas depois de este ter sido anunciado como treinador do Real Madrid. Fernando Hierro taxativo: "Não podemos mudar nada para o jogo com Portugal".

Federação espanhola demite Lopetegui a dois dias do jogo com Portugal e aposta em Hierro

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, o presidente da federação espanhola confirmou a decisão: "Vimo-nos obrigados a prescindir dos serviços de Julen Lopetegui", disse. Mais tarde foi apresentado Fernando Hierro, histórico do Real Madrid e da seleção espanhola e ex-diretor desportivo da Federação.

"Não se pode mudar num dia o que se fez em anos de trabalho. Temos de ser inteligentes, coerentes e saber que, até ao jogo de Portugal, não temos grande capacidade de mudança. É preciso gerir. Não podemos mudar absolutamente nada em dois dias. É um grupo e uma equipa fantástica, um grupo que fez uma qualificação fantástica. Pedimos que sejam eles mesmos: personalidade, são jogadores de grande capacidade e vamos lutar pelo objetivo do Mundial", disse Hierro.

Aos 50 anos, Hierro classifica o que representa assumir o comando técnico da seleção: "É um desafio bonito, apaixonante, as circunstâncias são as que são e, a partir daí, aceito a responsabilidade. Com valentia, não pode ser de outra forma, pensando que temos um grupo de jogadores que esteve a trabalhar para o Mundial", resume.







