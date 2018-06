A Federação Espanhola de Futebol demitiu o selecionador Julen Lopetegui menos de 24 horas depois de este ter sido anunciado como treinador do Real Madrid.

Federação espanhola demite Julen Lopetegui a dois dias do jogo com Portugal

A Federação Espanhola de Futebol demitiu o selecionador Julen Lopetegui menos de 24 horas depois de este ter sido anunciado como treinador do Real Madrid.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, o presidente da federação espanhola confirmou a decisão: "Vimo-nos obrigados a prescindir dos serviços de Julen Lopetegu.

"Agradecemos a Lopetegui por tudo o que fez, é um dos grandes responsáveis por estarmos na Rússia, mas somos forçados a dispensá-lo. Deve haver uma mensagem clara para todos os trabalhadores da Federação Espanhola de que existem algumas regras que devem ser cumpridas", o presidente da federação espanhola.

A dois dias do jogo contra a seleção portuguesa no arranque do grupo B, a seleção do país vizinho fica sem treinador.