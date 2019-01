Não são só as seleções de futebol de Portugal e do Luxemburgo que se defrontam este ano no grão-ducado. Antes desse jogo – marcado para novembro – as seleções de ténis feminino dos dois países encontram-se em Esch.

Fed Cup: Luxemburgo recebe Portugal de 6 a 9 de fevereiro

A seleção portuguesa de ténis feminino vem ao Luxemburgo disputar o Grupo II da zona Euro-Africana da Fed Cup, no Centro Nacional de Esch-sur-Alzette, de 6 a 9 de fevereiro deste ano.

Ainda não são conhecidas as listas completas das duas delegações mas, pela seleção portuguesa, estão praticamente garantidas as presenças da campeã nacional absoluta Francisca Jorge, da vice-campeã Maria Inês Fonte e de Neuza Silva.

Por sua vez, o Luxemburgo vai ser representado pela carismática Mandy Minella e pela jovem Eléonora Molinaro, entre outras jogadoras a confirmar nos próximos dias.

O Grupo II da Fed cup é formado por Áustria, Bósnia/Herzegovina, Israel, Luxemburgo, Portugal, África do Sul, Moldávia e Tunísia, que se dividem em dois grupos, com as vencedoras a defrontarem as segundas classificadas na luta pela subida.

Já as terceiras classificadas medem forças entre si, com a equipa derrotada a descer ao Grupo III juntamente com a quarta posicionada no grupo maior.

Avelino Gomes