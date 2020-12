Quando crescem os protestos contra o racismo no futebol, os adeptos do Sankt Pauli escolheram 'fuck nazis' como slogan para as novas camisolas personalizadas.

Desporto 2 min.

Fck nzs. O novo slogan das camisolas do Sankt Pauli, clube de Hamburgo

Bruno Amaral de Carvalho Quando crescem os protestos contra o racismo no futebol, os adeptos do Sankt Pauli escolheram 'fuck nazis' como slogan para as novas camisolas personalizadas.

Não é um clube qualquer. Fundado em 1910 na cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha, o FC Sankt Pauli é conhecido pelo caráter rebelde e antifascista dos seus adeptos. Hoje na segunda divisão, a equipa alemã já esteve várias vezes na Bundesliga.

Localizado no bairro de Sankt Pauli, conhecido pela vida noturna, o clube decidiu oferecer aos sócios a possibilidade de eleger uma camisola própria para a próxima temporada. Para tal, deu-lhes a possibilidade de votar num slogan para substituir o patrocinador, a operadora móvel Congstar, nas camisolas personalizadas. A maioria esmagadora dos associados escolheu o acrónimo FCK NZS, fuck nazis sem vogais.

Mas não se pode entender a história política do Sankt Pauli sem entender o passado do clube. Apesar das leis raciais em vigor durante a Alemanha nazi, que obrigavam à expulsão dos judeus das instituições desportivas, o Sankt Pauli continuou a admitir sócios judeus.

Quando os sócios descobriram que Wilhelm Koch, que deu nome ao estádio entre 1970 e 1998, antigo presidente do clube durante os períodos de 1931 a 1945 e de 1948 a 1969, tinha colaborado com os nazis durante o Terceiro Reich, forçaram a retirada do nome. A partir da temporada 1999/2000, o nome Millerntor-Stadion foi restabelecido e foi acordado que a partir daí o nome do estádio não seria utilizado para fins comerciais ou vendido a qualquer empresa ou patrocinador.

O FC Sankt Pauli não é um clube único apenas pelo seu caráter rebelde. Tem também uma característica que o torna uma raridade. É uma das seis equipas no mundo juntamente com Platense, Garbarnia Kraków, Brown Bears, Komet Blankanese, Orn-Horten e Billstedt-Horn que mantiveram o castanho na sua equipa. Uma cor mal vista no futebol, mas que no passado era sinónimo de poupança segura, uma vez que os tecidos desta cor eram os mais baratos.



A participação dos adeptos é tão importante que o Sankt Pauli é o primeiro clube na Alemanha a ter uma carta sobre a sua gestão e relação com os adeptos. Uma assembleia de sócios do FC Sankt Pauli aprovou o documento por larga maioria em novembro de 2009. Os 15 pontos contidos no texto são relativos ao desportivismo, direitos humanos, feminismo, fair play para adeptos, regras para patrocinadores e respeito pelo ambiente. Os membros do clube repudiam abertamente o nazismo, qualquer tipo de manifestação racista e sexismo.



A nível desportivo, dispõe de secções desportivas amadoras para até 14 desportos: rugby, bowling, xadrez, boxe, andebol, ténis de mesa, ciclismo, ginástica, petanca, triatlo, maratona, futebol americano, voleibol de praia e futebol para cegos. Os sócios têm um peso importante nas decisões do clube, que refletem a diversidade cultural do bairro. Um dos principais símbolos do clube que ocupa atualmente o penúltimo lugar da segunda divisão alemã é a bandeira pirata e a equipa entra em campo ao som do Hell Bells dos AC/DC.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.