FC Rodange é das equipas com mais cartões exibidos por jogo no mundo

O FC Rodange é uma das equipas de futebol com mais cartões amarelos exibidos por jogo. De acordo com o ranking divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), o último classificado da Liga BGL é a quarta equipa europeia com mais cartões por jogo e a 14ª entre as equipas dos principais 92 campeonatos mundiais.

Segundo os cálculos elaborados até 17 de fevereiro, o FC Rodange tem uma média de 3,69 cartões por jogo (0,23 cartões vermelhos e 3,46 amarelos).

O ranking mundial de cartões amarelos é liderado por clubes da América do Sul: Montevideo Wanderers (4,05) e Rampa Juniors (4), do Uruguai, e Always Ready, da Bolívia (4).

O Boavista é a equipa portuguesa com mais cartões e aparece no 30° lugar do ranking mundial, com uma média de 3.57 cartões por jogo.

Por países, os campeonatos mais agressivos do mundo estão também no continente americano: Bolívia (7,01), Uruguai (6,61) e Guatemala (6,44) ocupam o pódio.

A Primeira Liga portuguesa é o 16° campeonato com mais cartões acumulados, com uma média de 5,63 por jogo, enquanto a liga BGL aparece no lugar 28, com 5,26 cartões por jogo.

