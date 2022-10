Uma viagem no tempo a propósito do clássico Benfica-FC Porto.

FC Porto vs Benfica. O dinheiro, um clássico

Rui Miguel Tovar Uma viagem no tempo a propósito do clássico Benfica-FC Porto.

Conhecido popularmente por totó (em Estados como Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará) ou Fla-flu (Rio Grande do Sul), e celebrizado por Luiz Filipe Scolari como pimbolim, aqui em Portugal é matraquilhos.

Ou matrecos – soa melhor e dito em voz alta até dá a impressão de ser a coisa mais importante do mundo, senão mesmo do universo. No decorrer do século XX, durante anos, anos e mais anos, os 22 bonecos presos a barras de ferro impregnadas de óleo e aí dispostos de norte a sul do país representam o dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting. Passam os tempos, vira-se o século e aí está a mudança de paradigma. Os matraquilhos não mentem. Jamais. E o Benfica-FC Porto dos nossos tempos é já o clássico do futebol português. O Sporting, com seis títulos de campeão nacional pós-25 de Abril, está um degrau abaixo. Outros tempos, insistimos.

Antes, o FC Porto é uma espécie de actor secundário do campeonato português. Que o diga Henrique Dias Faria, sócio número 1 do FC Porto entre Maio 2010 e Agosto 2011. Por influência de familiares e amigos, faz-se sócio em 1931. Nessa altura, o FC Porto tem 6.500. Quinze anos depois, no pós-guerra, a instituição cresce para os 8 mil. Avança-se mais 15 anos e a situação é bem mais grave do que se imagina. Vive-se uma crise financeira – e de identidade.

Entre 1959 e 1960, período em que se sagra campeão nacional pela última vez antes de uma seca de 19 anos, o FC Porto perde 7 mil sócios. Luís Ferreira Alves, o presidente, demite-se e lamenta-se no seu último dia: "O FC Porto paga mal a quem o serve." É a verdade nua e crua. Os jogadores de futebol, só para citar a modalidade mais badalada, têm já 500 contos de ordenados em atraso. E o passivo do clube ascendera a 5834 contos. Quem toma conta destas dívidas é uma comissão administrativa presidida por Ângelo César Machado.

Para que se conste, Ângelo César Machado é um homem do século XIX, nascido a 4 de Março de 1900, numa pequena freguesia chamada Andrade, no distrito de Viseu. Na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, cruza-se com o então professor Salazar (esse mesmo). Amigos para sempre. Ambos integram o Centro Católico. Ângelo César vai mesmo longe e acusa a presença na fundação da Milícia Lusitana em 1927, posteriormente parte integrante da "Liga Nacional 28 de Maio", génese da Legião Portuguesa. Advogado devidamente estabelecido na cidade do Porto, enquanto deputado da fascista União Nacional, em três legislaturas (de 1935 a 1945), é presidente da Direcção do FC Porto, entre 1938 e 1939. E preside a tal comissão administrativa.

Em finais de Março 1960, às portas de um clássico para a 23.ª jornada da 1.ª divisão, o FC Porto encontra-se num caos inimaginável. Daí que o dirigente Aníbal Abreu tivesse enviado da Urgeiriça um telegrama a Maurício Vieira de Brito, presidente do Benfica, a sugerir que prescinda da sua parte da receita a favor do desvalido FC Porto. Ao ter conhecimento do insólito pedido, certificado às 19 horas do dia 30 Março, Ângelo César reage de pronto, com outro telegrama efeito-boomerang: "Acabo de tomar conhecimento do telegrama enviado ao presidente do Benfica. Rogo V. Exa. apresente pedido de demissão por esta via. Se não, demiti-lo-emos. O FC Porto, embora atravesse uma situação francamente delicada, não precisa de pedir esmolas. A atitude do sr. Aníbal Abreu deixou-nos a todos indignados e o Benfica terá achado o seu pedido uma autêntica loucura, um disparate sem pés nem cabeça."

A 3 Abril 1960, joga-se o tal clássico nas Antas entre o campeão em título (FC Porto) e o futuro campeão (Benfica), curiosamente com o treinador húngaro Bela Guttmann nos dois lados. Antes do pontapé de saída, Ângelo César vai ao balneário da sua equipa e paga todos os ordenados em atraso. Aquilo funciona, sim senhor, com um final à Hitchcock. É que aos 87 minutos o FC Porto perde 2:0 para satisfação do vira-casacas Guttmann, que trocara Porto por Lisboa no Verão 1959 com a desculpa esfarrapada do clima húmido do Norte como desvantagem para a saúde da sua mulher.

Cavém dá avanço, aos 11 minutos, num remate vistoso fora da área. Aos 85’, e já depois de Santana acertar uma bola na quina da baliza à guarda de Acúrcio, uma falta de Arcanjo sobre Águas é punida com livre indirecto dentro da área. Coluna dá para o lado e a bola de Neto fura a barreira para o 2:0. Uau, bela vantagem. O Benfica afirma-se como líder sólido e o Sporting (5:0 vs Boavista no José Alvalade) mantém-se a dois pontos. O FC Porto reage com galhardia, à conta de dois golos de brasileiro.

O primeiro é de Luís Roberto, aos 87’, o segundo é de um jovem de 19 anos chamado Humaitá, em cima do minuto 90. Nas bilheteiras, os adeptos deixam 780 contos. Há muitos a viajar de Lisboa seja de carro, de comboio, de autocarro e até de avião, pela TAP. O FC Porto recolhe os 490 contos a que tem direito e envia para Lisboa a percentagem prevista para o Benfica: 155 contos. Feitas as contas, restabelecido o orgulho. O senhor Henrique Dias Faria sabe do que estamos a falar.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

