FC Porto visita Vizela e Sporting o Leça nos 'quartos' da Taça de Portugal

Lusa De acordo com o sorteio dos ‘quartos’ e das ‘meias’ da prova ‘rainha’, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, os ‘dragões’ participam no único encontro entre equipas da I Liga, enquanto os ‘leões’ enfrentam o sobrevivente do quarto escalão.

O FC Porto visita o Vizela e o Sporting joga no reduto do Leça, do Campeonato de Portugal, nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, sendo que os vencedores vão encontrar-se nas meias-finais.

Nos outros dois embates, o Portimonense recebe o secundário Mafra, enquanto o Rio Ave, agora na II Liga, é anfitrião do primodivionário Tondela.

Os vencedores destes dois encontros medem forças nas meias-finais, pelo que já é certo que Portimonense, Tondela, Rio Ave ou Mafra vão estar na final. Só não será novidade para os vila-condenses, finalistas vencidos em 1983/84 e 2013/14.

O Sporting e o FC Porto somam ambos 17 troféus, seguindo igualados no segundo lugar do ‘ranking’, atrás do Benfica, que foi eliminado nos ‘oitavos’, ao perder por 3-0 no Dragão. Nessa fase, também caiu o detentor do troféu Sporting de Braga.

Os encontros dos quartos de final realizam-se entre 11 e 13 de janeiro, as meias-finais de 01 a 03 março (primeira mão) e de 19 a 21 de abril (segunda) e a final em 22 de maio.

