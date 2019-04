O campeão FC Porto visita esta exta-feira o Rio Ave com o objetivo de regressar à liderança da I Liga de futebol, a quatro jornadas do final, e pressionar o Benfica, que no domingo tem 'teste de fogo' em Braga.

FC Porto visita Rio Ave e espera 'pressionar' Benfica

O campeão FC Porto visita esta exta-feira o Rio Ave com o objetivo de regressar à liderança da I Liga de futebol, a quatro jornadas do final, e pressionar o Benfica, que no domingo tem 'teste de fogo' em Braga.

Com os mesmos pontos, mas vantagem do Benfica na diferença de golos e no confronto direto, os ‘dragões’ chegam a Vila do Conde com a obrigação de vencer, num jogo em que Sérgio Conceição não conta com Fernando Andrade, castigado e que é habitual suplente.

Os vila-condenses, oitavos classificados, não contam para o jogo que abre a 31.ª jornada, às 20:30, com Leandrinho e Diego Lopes, ambos lesionados, Galeno, emprestado pelos 'dragões', e Fábio Coentrão, castigado.

O FC Porto chega a Vila do Conde com a história do seu lado, em especial nos últimos anos, num terreno em que não perde para o campeonato desde 2004 e onde empatou pela última vez em 2012.

Na última temporada, os 'dragões' venceram por 2-1, com Danilo Pereira (54 minutos) e Marega (67) a fazerem os golos da equipa, enquanto Nuno Santos marcou para o Rio Ave já na parte final, aos 80.

A jornada prossegue no sábado, com quatro jogos, entre os quais a receção do Sporting (3.º) ao Vitória de Guimarães (6.º), e no domingo realizam-se os restantes quatro, entre eles o Sporting de Braga-Benfica, a partir das 17h30.

Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 abril:

Rio Ave - FC Porto, 20h30.

- Sábado, 27 abril:

Santa Clara - Vitória de Setúbal, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa).

Portimonense – Feirense, 15h30.

Sporting - Vitória de Guimarães, 18h.

Desportivo das Aves – Belenenses, 20h30.

- Domingo, 28 abril:

Desportivo de Chaves - Nacional, 15h.

Marítimo – Tondela, 15h

Sporting de Braga – Benfica, 17h30.

Boavista - Moreirense, 20h.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.