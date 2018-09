O FC Porto venceu este domingo na receção ao Moreirense por 3-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os 'dragões' no quarto posto da classificação.

FC Porto vence tranquilamente na receção ao Moreirense

Herrera, aos 15 minutos, Aboubakar, aos 28, e Marega, aos 90+4, foram os autores dos golos do triunfo portista, num encontro marcado pelo regresso aos relvados de Danilo, que entrou a render Brahimi, aos 82 minutos.

Com esta vitória, o FC Porto fechou a quarta jornada no quarto posto com nove pontos, menos um do que o trio de comandantes - Benfica, Sporting de Braga e Sporting -, enquanto o Moreirense é 13.º com quatro.

