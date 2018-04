FC Porto vence nos Barreiros e fica a um ponto do título de campeão

Um golo de Marega deu hoje a vitória ao FC Porto na visita ao Marítimo (1-0), em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, colocando os 'dragões' a um ponto do título.

Um golo de Marega deu hoje a vitória ao FC Porto na visita ao Marítimo (1-0), em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, colocando os 'dragões' a um ponto do título.

Na visita aos Barreiros, onde não vencia desde 2012, o FC Porto teve que esperar quase até final para garantir a vitória, frente a um adversário reduzido a dez jogadores ainda na primeira parte, por expulsão do guarda-redes iraniano Amir Abedzadeh, aos 41. Nos insulares, Rúben Ferreira também foi expulso, aos 90+7.

A duas jornadas do final, o FC Porto passa a somar 82 pontos, mais cinco do que o Benfica e Sporting (ambos com 77), e precisa apenas de um ponto na receção de domingo ao Feirense para se sagrar campeão.

Com a derrota de hoje, o Marítimo perdeu terreno na luta pelo quinto lugar, ficando no sexto lugar, a três pontos do Rio Ave.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo - FC Porto, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Marega, 89 minutos.

Equipas:

- Marítimo: Amir, Bebeto, Pablo Santos, Zainadine, Rúben Ferreira, Jorge Correa (Ghazarian, 85), Jean Cléber (Charles, 44), Fabrício Baiano, Gamboa, Joel Tagueu e Ricardo Valente (Edgar Costa, 72).

- (Suplentes: Charles, Erdem Sen, Rodrigo Pinho, Ghazaryan, Edgar Costa, Nanú e Diney).

Treinador: Daniel Ramos.

- FC Porto: Iker Casillas, Ricardo Pereira, Ivan Marcano, Felipe, Alex Telles, Sérgio Oliveira (Oliver, 71), Herrera, Otávio (Corona, 59), Marega, Soares e Brahimi (Gonçalo Paciência, 88).

- (Suplentes: Vaná, Maxi Pereira, Hernâni, Oliver, Gonçalo Paciência, Corona e Reyes).

Treinador: Sérgio Conceição.

Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean Cléber (16), Bebeto (79), Ghazaryan (86), Marcano (87) e Felipe (90+1). Cartão vermelho direto para Amir (40) e para Rúben Ferreira (90+4).

Assistência: cerca de 10.000 espetadores.

Resultados da 32.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 27 abr:

Vitória de Guimarães – Moreirense, 1-0



- Sábado, 28 abr:

Vitória de Setúbal – Feirense, 0-2



Benfica – Tondela, 2-3



Portimonense – Sporting, 1-2



- Domingo, 29 abr:

Boavista - Paços de Ferreira, 1-0



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 2-1



Marítimo - FC Porto, 0-1



Belenenses - Sporting de Braga, 21:15



- Segunda-feira, 30 abr:

Desportivo das Aves - Estoril-Praia, 21:00.



