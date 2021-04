Um golo de Marega foi hoje suficiente para o FC Porto vencer 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães, no jogo que encerrou a 28.ª jornada da I Liga de futebol, aproximando-se do comandante Sporting.

FC Porto vence na receção ao Vitória de Guimarães e aproxima-se do Sporting

O golo do maliano dos 'dragões' surgiu no arranque da segunda parte, aos 49 minutos, e permitiu aos 'azuis e brancos' somar a sétima vitória consecutiva, enquanto os vitorianos, que na ronda passada tinham interrompido uma série de cinco derrotas seguidas, ao vencerem o Santa Clara, voltaram aos desaires e não tiraram partido de novo deslize do Paços de Ferreira.



Com esta vitória, o FC Porto mantém-se isolado no segundo posto, com 66 pontos, agora com menos quatro do que o líder Sporting, e conserva os seis de vantagem para o Benfica, terceiro, enquanto o Vitória mantém-se no sexto lugar, com 38, a seis do Paços de Ferreira, quinto.

