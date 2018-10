Triunfo por 3-1 permite que os portistas liderem o Grupo D da Liga dos Campeões.

FC Porto vence Lokomotiv em Moscovo

Triunfo por 3-1 permite que os portistas liderem o Grupo D da Liga dos Campeões.

O FC Porto venceu ontem em Moscovo o Lokomotiv por 3-1, em partida relativa à 3ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, liderando a classificação com sete pontos contra cinco do Schalke e quatro do Galatasaray.

Num desafio em que os jogadores do clube russo tiveram de viajar de metro para fugirem ao trânsito caótico e, dessa forma, chegarem a tempo ao estádio, o rumo dos acontecimentos até parecia negativo quando, aos 10 minutos, o árbitro assinalou penalty a castigar falta de Alex Telles sobre Alexey Miranchuk na grande área. Mas, da marca dos 11 metros, o português Manuel Fernandes não foi capaz de superar Casillas.

Telles voltaria a evidenciar-se, desta vez de forma positiva, impedindo por duas vezes que os russos se adiantassem no marcador aos 20 minutos. Cinco minutos mais tarde, o outro internacional português do Lokomotiv, o dianteiro Éder, agarrou Felipe na área e o juiz assinalou penalty para os portistas. Chamado a marcar, Marega colocou a equipa de Sérgio Conceição em vantagem.

O golo conferiu outra tranquilidade à formação portuguesa e, aos 35 minutos, na sequência de excelente lance do mexicano Corona, o seu compatriota Herrera apareceu na área a cabecear de forma imparável para o 2-0.

Porém, os moscovitas logo deixaram demonstração de caráter e, tirando partido de erro do central Éder Militão cometido a oito minutos do intervalo, Alexey Miranchuk colocou a bola no irmão, Anton, e este reduziu a desvantagem.

Na segunda parte, o FC Porto obteve o 3-1 logo aos 47 minutos, por intermédio de Corona, após excelente passe de Brahimi para as costas de Howedes. Mas o Lokomotiv nunca desistiu de pressionar, ainda marcou por Éder (55 m), mas a jogada foi anulada por fora-de-jogo. Manuel Fernandes seria substituído aos 66 minutos (deixou o técnico, Yuri Semin, de mão estendida e não o cumprimentou) e, quando o jogo entrava no derradeiro quarto-de-hora, Kverkvelia derrubou o isolado Herrera e foi expulso.

Até final, os visitantes foram exercendo domínio e o Lokomotiv não voltou a criar perigo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.