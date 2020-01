Dragões juntam-se ao Sporting de Braga que ontem derrotou o Sporting na outra meia-final.

FC Porto vence Guimarães e está na final da Taça da Liga

O Vitória esteve em vantagem mas apenas por um minuto. Tapsoba marcou primeiro para os vitorianos (65’), mas Alex Telles fez o empate um minuto depois.

Aos 75, Tiquinho Soares deu o melhor seguimento a um passe de Corona e carimbou aquele que viria a ser o resultado final da partida.

Antes do apito final, João Pedro marcou para os milnhotos, mas Jorge Sousa acabou por anular o golo do empate, por falta do avançado sobre Diogo Costa.

A final da Taça da Liga disputa-se no próximo sábado entre o Sp. Braga e o FC Porto.

