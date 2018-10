Felipe e Marega foram os autores dos golos que garantiram o triunfo portista.

FC Porto vence Feirense e iguala Sporting de Braga na frente

O FC Porto regressou ao topo da classificação em igualdade com o Sporting de Braga (18 pontos) ao derrotar o Feirense por 2-0 em jogo da 8ª jornada da Liga portuguesa.

Determinada a aproveitar a derrota que o Benfica ontem sofreu perante o Belenenses, a equipa de Sérgio Conceição entrou a empurrar o adversário e Danilo marcou logo aos oito minutos, mas o árbitro Rui Oliveira invalidou o lance por fora de jogo do médio. Mantendo a superioridade, o FC Porto iria chegar à vantagem aos 23 minutos, por Felipe, na sequência de um livre. Num primeiro momento, o auxiliar de Rui Oliveira anulou por alegado fora de jogo, mas, depois de consultar o VAR, o árbitro validou o golo.

A perder, o Feirense tentou equilibrar o encontro e, após erro do guardião Caio que quase permitia a Marega chegar ao 2-0, foi Casillas quem brilhou, defendendo remate de Edson Farias (30 m). Porém, os portistas depressa recuperaram as rédeas do jogo e, em minutos consecutivos (42 e 43), Brahimi acertou no ferro e Marega forçou Caio a aplicar-se.

Na segunda parte, o panorama do desafio não se alterou: mais domínio portista e tentativa feirense de reagir. Aos 60 minutos, os visitantes chegaram a marcar, mas o golo não foi considerado devido a fora de jogo de Sturgeon. Soares perdeu boa ocasião aos 68 minutos e, a dez minutos do final, Marega ampliou o resultado para 2-0, numa recarga a um remate seu que Caio defendeu para o lado.

Nos derradeiros instantes, Herrera e Adrián López ainda podiam ter marcado, Casillas também impediu João Silva de marcar por duas vezes, mas o resultado já não se alterou.

